Огнем в Тюменской области охвачено более 5,7 тысяч гектаров, рассказал Андрей Михнович

| Фото: оперштаб Тюменской области | Фото: оперштаб Тюменской области

25 природных пожаров и загораний общей площадью более 5,7 тыс. га действуют в настоящее время на территории Тюменской области. Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович. Его видеообращение разместил оперативный штаб.

"На территории региона сохраняется напряженнейшая обстановка с природными пожарами. За прошедшие сутки в Тюменской области зарегистрирован 61 природный пожар общей площадью 7,4 тыс. га. Всего с начала текущего пожароопасного периода в области зарегистрировано более тысячи природных пожаров и загораний. Задействована группировка из более чем тысячи человек и 300 единиц техники", - пояснил он.

Михнович подчеркнул, что для помощи тюменским лесопожарным формированиям привлечены силы авиабазы Югры и Уральской авиабазы по охране лесов. Идет работа по привлечению сил Минобороны и Росгвардии. Для мониторинга и тушения задействовано пять воздушных судов, дополнительно ведется работа по привлечению вертолета МЧС.

На жителей региона составлено более 380 протоколов об административных правонарушениях. 37 человек явились виновниками пожаров, а в 343 случаях протоколы составлены за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Сумма штрафов превысила 2,5 млн рублей, заявил Андрей Михнович. Также возбуждено уголовное дело за уничтожение имущества в результате пожара в селе Одино Упоровского района.

"На выходные прогнозируется неблагоприятная сухая и ветреная погода, организовано массовое патрулирование за соблюдением требований пожарной безопасности. К этой работе привлекаются беспилотники от МЧС, МВД, Росгвардии и Госохотдепартамента Тюменской области. Всего на выходные определено более 300 мест проведения патрулирования", - рассказал директор департамента. Патрулированием будут заниматься в том числе привлеченные общественные организации - казачество, добровольцы и волонтеры.

"Соблюдайте правила противопожарного режима, не посещайте леса и не применяйте открытый огонь на дачных и приусадебных участках!", - призвал Михнович земляков.

Дарья Казакова