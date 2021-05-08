Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен до конца мая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Особый противопожарный режим в Тюменской области продлен по 31 мая включительно. Соответствующий документ подписал глава региона Александр Моор.

Жителям Тюменской области запрещено посещать леса. Исключение сделано лишь для охотников и тех, кто там трудится. На территориях садоводческих и огороднических товариществ нельзя разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, траву и мусор.

Шашлыки можно готовить на открытом огне или углях только в специально отведенных зонах, а также на территориях объектов общественного питания. Предприятиям и организациям запрещено проводить сельскохозяйственные палы, сжигать мусор, стерни и пожнивные остатки, разводить костры на полях.

Актуальный текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.