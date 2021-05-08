52 новых случая COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

У 52 человек в Тюменской области подтвердилась коронавирусная инфекция за сутки. Всего в России выявили 8 тыс. 329 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

18,3% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 370 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 255 человек.

В Москве выявили 2 тыс. 765 заболевших, в Санкт-Петербурге - 726, в Московской области - 630.

В Свердловской области заболел 101 человек, в Челябинской области - 101, в Ханты-Мансийском автономном округе - 49, в Курганской области - 34, на Ямале - 18.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 871 тыс. 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 112 тыс. 992 летальных исхода, выздоровели 4 млн 488 тыс. 615 человек.