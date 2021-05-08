Участок улицы Серова в Тюмени временно закроют для транспорта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участок улицы Серова от дома № 21 до пересечения с улицей Елизарова в Тюмени временно закроют для транспорта. Ограничения введут с 10 мая по 15 июня, сообщает городская администрация.

Временные неудобства связаны с реконструкцией сетей водоотведения. Объехать участок можно будет по улицам Коммунаров и Максима Горького.

Тюменских водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.