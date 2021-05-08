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Участок улицы Серова в Тюмени временно закроют для транспорта

Общество, 19:07 08 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участок улицы Серова от дома № 21 до пересечения с улицей Елизарова в Тюмени временно закроют для транспорта. Ограничения введут с 10 мая по 15 июня, сообщает городская администрация.

Временные неудобства связаны с реконструкцией сетей водоотведения. Объехать участок можно будет по улицам Коммунаров и Максима Горького.

Тюменских водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

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# перекрытие движения , ремонт улиц , транспорт

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