Автополк Тобольского района: Надежда Смирных посвятила стихи "Бессмертному полку"
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Жительница села Кутарбитка Тобольского района Надежда Смирных родилась в 40-х. В Сибирь переехала в 1967 году. Ее отец пропал без вести, нет даже фото, но память о нем и о тысячах героев, павших на полях сражений, она переложила на стихи. На акцию "Бессмертный автополк" Надежда Николаевна пришла с фотографией отца мужа.
Бессмертный полк
Бессмертный полк идет на парад
В руках у людей портреты
С них прадеды, деды глядят любовью родных согреты,
Колонны шагают рядами,
Растроган до слез весь народ
Простая сердечная память живым она силы дает
Запомнят в народе этот парад
Солдатский, безмолвный строй,
Их бессмертные души парят над нами над всею землей.
Кстати, гимн "Юбилей Победы", написанный Надеждой Смирных в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в этом году исполняют во время концертов во дворах ветеранов.
"Бессмертный автополк" ездил по деревням и селам Тобольского района. Ветеранов и тружеников тыла поздравили артисты районного центра культуры. Автоколонна прошла от поселка Прииртышский до села Байкалово. На пути участники останавливались в Бизино, Ворогушино, Карачино, Тоболтуры, Дегтярево, Булашово и Байкалово. На автомобилях установили портреты участников Великой Отечественной войны.
Всего к автоколонне "Бессмертного полка" присоединились не менее 50 автомобилей, 100 человек. Было пройдено не менее 80 км.
Екатерина Исаева, Александр Лабыкин