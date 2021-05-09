Автополк Тобольского района: Надежда Смирных посвятила стихи "Бессмертному полку"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Жительница села Кутарбитка Тобольского района Надежда Смирных родилась в 40-х. В Сибирь переехала в 1967 году. Ее отец пропал без вести, нет даже фото, но память о нем и о тысячах героев, павших на полях сражений, она переложила на стихи. На акцию "Бессмертный автополк" Надежда Николаевна пришла с фотографией отца мужа.

Бессмертный полк

Бессмертный полк идет на парад

В руках у людей портреты

С них прадеды, деды глядят любовью родных согреты,

Колонны шагают рядами,

Растроган до слез весь народ

Простая сердечная память живым она силы дает

Запомнят в народе этот парад

Солдатский, безмолвный строй,

Их бессмертные души парят над нами над всею землей.

Кстати, гимн "Юбилей Победы", написанный Надеждой Смирных в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в этом году исполняют во время концертов во дворах ветеранов.

"Бессмертный автополк" ездил по деревням и селам Тобольского района. Ветеранов и тружеников тыла поздравили артисты районного центра культуры. Автоколонна прошла от поселка Прииртышский до села Байкалово. На пути участники останавливались в Бизино, Ворогушино, Карачино, Тоболтуры, Дегтярево, Булашово и Байкалово. На автомобилях установили портреты участников Великой Отечественной войны.

Всего к автоколонне "Бессмертного полка" присоединились не менее 50 автомобилей, 100 человек. Было пройдено не менее 80 км.

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин