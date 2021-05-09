"Бессмертный автополк" Тобольского района порадовал жителей деревень

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

80 км прошел "Бессмертный автополк" в Тобольском районе. К колонне на разных участках пути присоединились около 50 автомобилей, на которых почетное место занимали портреты солдат Великой Отечественной войны.

Автоколонна стартовала от поселка Прииртышский и доехала до села Байкалово. На пути участники останавливались в Бизино, Ворогушино, Карачино, Тоболтуры, Дегтярево, Булашово и Байкалово.

В честь прадеда, ветерана Великой Отечественной войны Хамита Раимгуловича Раимгулова и его брата Халила, которые сражались на Ленинградском фронте в конной гвардии маршала Константина Рокоссовского, его потомки пронесли его портреты верхом на лошадях.

"Наша семья гордится теми людьми, которые воевали, и тружениками тыла, которые принесли победу нашей Родине. У нас большая семья: у дедушки 26 внуков, 54 правнука и 42 праправнука. На войну ушел не только наш дедушка, но и его брат Халил Раимгулович Раимгулов 1916 года рождения, он тоже был в конной гвардии маршала Рокоссовского на Ленинградском фронте, прошел войну до конца и вернулся", - добавили внучки героя.

С малых лет детям нужно рассказывать о воинской доблести, показывать фотографии, бережно из поколения в поколение передавать память, уверен председатель и имам мусульманской религиозной организации деревни Тоболтуры Хамит Халилович Халилов.

"День Победы для нас самый большой праздник. Мой дед почти дошел до Берлина, отец и мать - труженики тыла. Один дядя пропал без вести, другой вернулся с войны, но сейчас его уже нет. Для нас это большая гордость, что наши советские солдаты победили фашизм", - сказал он.

Акция "Бессмертный автополк" своевременная: каждый ветеран, труженик тыла должен почувствовать заботу и внимание вне зависимости от того, где он живет в крупном городе или маленькой деревне. Взрослые люди и молодежь, участвуя в этой акции могут поделиться историями своих героев и отдать им дань уважения и памяти, считает сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.

"Мы хотим, чтобы в деревни, где доживают свой век труженики тыла, фронтовики, приехала небольшая автоколонна, украшенная портретами земляков из этого села, атрибутикой победы. Чтобы у домов ветеранов прошли небольшие концерты, пели песни. Хочу, чтобы были охвачены все села и деревни наших районов", - рассказал он.

Появление в деревнях Тобольского района "Бессмертного автополка", а также артистов местные жители встретили очень радушно: встречали и провожали всем селом.

Напомним, около 250 тыс. жителей Тюменской области воевали на разных фронтах войны, домой не вернулись более 103 тыс. человек.

Напомним, в числе организаторов акции - региональное отделение ООД "Бессмертный полк России", администрация Тобольского района. Агентство "Тюменская линия" оказывает информационную поддержку проекту.

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин