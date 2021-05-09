Автополк Тобольского района в деревне Тоболтуры: чтить земляков здесь добрая традиция

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Чтить и бережно хранить память о великих предках, которые сражались во время Великой Отечественной войны, работали в тылу - одна из самых добрых и светлых традиций, объединяющая жителей тобольской деревни Тоболтуры. Здесь в каждой семье есть кем гордиться, с кого брать пример.

В автоколонне "Бессмертного полка" Тобольского района с портретами ветеранов вышли дети, внуки, правнуки и праправнуки великих героев.

С Дегтревского поселения ушли на фронт 297 человек, из самой деревни Тоболтуры - 66. Домой вернулись всего 78 человек, многие получили тяжелые ранения, но продолжали трудиться, не опускали руки. С малых лет детям нужно рассказывать о воинской доблести, показывать фотографии, бережно из поколения в поколение передавать память, уверен председатель и имам мусульманской религиозной организации деревни Тоболтуры Хамит Халилович Халилов.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"День Победы для нас самый большой праздник. Мой дед почти дошел до Берлина, отец и мать - труженики тыла. Один дядя пропал без вести, другой вернулся с войны, но сейчас его уже нет. Для нас это большая гордость, что наши советские солдаты, победили фашизм. Конечно мы рассказываем об этом подвиге детям и внукам. Сейчас в Тоболтуры ни осталось ни одного живого ветерана, последний скончался пять лет назад, он даже воевал с японскими самураями. В Дегтярево живет житель блокадного Ленинграда. Наше поколение должно активно рассказывать детям о подвиге отцов и дедов, ходить в школы, садики, показывать фотографии, чтобы дети не забывали этот подвиг", - сказал он.

Всего к автоколонне "Бессмертного полка" присоединились не менее 50 автомобилей, 100 человек. Было пройдено не менее 80 км в общей сложности. Колонна останавливалась в селах, артисты давали концерты и поздравляли всех селян, а участники делились семейными историями.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин