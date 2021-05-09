Автополк Тобольского района: "Люди разных национальностей с гордостью носили одно звание - советский солдат"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Семь детей, 26 внуков, 54 правнука и 42 праправнука оставил после себя ветеран Великой Отечественной войны Хамит Раимгулович Раимгулов. Его уже нет в живых, но память о его подвигах на полях сражений передается из поколение в поколение. Его родные бережно хранят его фотографии, делятся его воспоминаниями, мудростью, которую он им передал. К автоколонне "Бессмертного полка" в Тобольском районе присоединились его внуки.

"Мой прадед родился в 1909 году. В первые дни Великой Отечественной войны попал на Ленинградский фронт, в конную гвардию маршала Константина Рокоссовского. В 1943 году получил тяжелое ранение и был демобилизован. Вернувшись домой, он верил в Победу, верил в силу духа однополчан. Он всегда говорил: люди разных национальностей с гордостью носили одно звание - советский солдат", - поделился племянник ветерана, который пронес портрет своего деда верхом на коне.

Хильтара Садыкова и ее сестра Мауляра Халилова тоже пришли с портретом своего деда - Хамита Раимгуловича Раимгулова.

"Наша семья очень гордится теми людьми, которые воевали, и тружениками тыла, которые принесли Победу нашей Родине. У нас очень большая семья: у дедушки 26 внуков, 54 правнука и 42 праправнука. На войну ушел не только наш дедушка, но и его брат Халил Раимгулович Раимгулов 1916 года рождения, он тоже был в конной гвардии маршала Рокоссовского на Ленинградском фронте, прошел войну до конца и вернулся", - добавили внучки героя.

Напомним, в числе организаторов акции - региональное отделение ООД "Бессмертный полк России", администрация Тобольского района. Агентство "Тюменская линия" оказывает информационную поддержку: фотоотчеты и интервью с участниками - на сайте агентства.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Всего к автоколонне "Бессмертного полка" присоединились не менее 100 человек и 50 автомобилей. Было пройдено 80 км в общей сложности.

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин