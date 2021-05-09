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Участники "Бессмертного автополка" Тобольского района: каждой семье есть кем гордиться

Общество, 15:48 09 мая 2021

ИА "Тюменская линия"

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Пенсионерка Альфия Фаизова пять лет подряд в честь Дня Победы украшала свой мотоцикл, в этом году сыновья помогли ей празднично оформить автомобиль. Ее дед погиб во время Великой Отечественной войны, но память о нем будет жить в этой семье. Решение присоединиться к автополку Тобольского района приняла сразу.

ИА "Тюменская линия"

"У меня дедушка воевал. Ушел весной 1942, а осенью этого же года погиб, пришла похоронка. Я постоянно участвую в митингах и концертах в честь Дня Победы", - поделилась она.

Дед Марата Шарипова всю войну был водителем, его внук пошел по его стопам: трудится в тобольском ПАТП. Мужчина говорит, что День Победы - это общий праздник, в его семье все деды защищали Родину.

"У меня двое дедушек, дедушкин брат, братья бабушки воевали. Дедушка Чамали Шарипов всю войну водителем прошел. Его брат Чалялетдин тоже, после Германии он еще в Японии служил. Все предки у меня воевали, как я могу мимо пройти? Конечно, это наш общий праздник".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Всего к автоколонне "Бессмертного полка" присоединились не менее 100 человек и 50 автомобилей. Было пройдено в общей сложности 80 км.

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин

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