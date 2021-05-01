В лесах Тюменской области с 11 мая введен режим ЧС

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Режим чрезвычайной ситуации в региональных лесах в связи с пожарами в Тюменской области начинает действовать с 11 мая. Решение принято по итогам заседания оперативного штаба, губернатор Александр Моор подписал соответствующее постановление, сообщает областной оперативный штаб.

Зоны чрезвычайной ситуации устанавливаются в границах лесов Тюменской области, территории населенных пунктов в них не входят.

С 11 мая въезд в леса и их посещение под запретом. Исключение - для транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров.

Организации и структуры, отвечающие за защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обязаны организовать непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, осуществлять мониторинг и прогнозирование развития чрезвычайной ситуации в лесах; обеспечить соблюдение гражданами и организациями запрета на посещение лесов; организовать патрулирование населенных пунктов, прилегающих к ним территорий и лесов; обустроить противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг населенных пунктов, территорий садоводства и огородничества, организаций отдыха детей и их оздоровления; привлечь к тушению лесных и ландшафтных пожаров свои силы и средства, а также силы и средства сторонних организаций в соответствии с действующим законодательством; уточнить планы эвакуации населения и провести проверку пунктов временного размещения населения на случай возможной эвакуации; создать резерв транспортных средств для возможной эвакуации населения; организовать проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения на случай возможной эвакуации.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах назначена замгубернатора Тюменской области Лариса Теплоухова.

К ликвидации ЧС в лесах будут привлечены органы управления и силы территориальной подсистемы Тюменской области Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, на сегодня на тушении лесных и ландшафтных пожаров задействовано более 1 тыс. человек, 228 единиц техники. Привлечены сотрудники парашютно-десантной службы ХМАО-Югры, Свердловской области, аварийно-спасательной службы ЯНАО и ФГУ "Авиалесоохрана".