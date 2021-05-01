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30-градусная жара придет в Тюмень к концу недели

Общество, 10:19 11 мая 2021

ИА "Тюменская линия"

До плюс 30 градусов поднимутся столбики термометров в Тюмени к концу недели. По данным центра Фобос, на территории региона погоду с 11 по 16 мая будет определять антициклон, поэтому дожди маловероятны.

Во вторник, 11 мая, в Тюмени ожидается переменная облачность и до плюс 23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 14.

12 и 13 мая дневная температура воздуха составит плюс 22 градуса, ночная – плюс 14. Дождей в эти дни не ожидается, ветер северный.

14 мая потеплеет до плюс 28 градусов, в ночные часы температура воздуха составит плюс 18.

В выходные дни, 15 и 16 мая, воздух днем прогреется до 30 градусов, ночная температура воздуха составит плюс 19 градусов.

Любовь Голышева

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