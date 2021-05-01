Тюмень остается в дыму вторую неделю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ландшафтные пожары продолжают оставаться основной причиной задымления в Тюмени, которое наблюдается вторую неделю.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, пожары зафиксированы в Тюменском, Ярковском районах, Заводоуковском городском округе и других муниципалитетах.

Напомним, в лесах Тюменской области с 11 мая начал действовать режим ЧС. Зоны чрезвычайной ситуации установлены в границах лесов региона, при этом территории населенных пунктов в них не входят.

С 11 мая въезд в леса и их посещение под запретом. Исключение — для транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров.

Инна Пахомова