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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюмень остается в дыму вторую неделю

Общество, 10:41 11 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ландшафтные пожары продолжают оставаться основной причиной задымления в Тюмени, которое наблюдается вторую неделю.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, пожары зафиксированы в Тюменском, Ярковском районах, Заводоуковском городском округе и других муниципалитетах.

Напомним, в лесах Тюменской области с 11 мая начал действовать режим ЧС. Зоны чрезвычайной ситуации установлены в границах лесов региона, при этом территории населенных пунктов в них не входят.

С 11 мая въезд в леса и их посещение под запретом. Исключение — для транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожароопасный сезон , пожары

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