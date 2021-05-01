В Тюмени стартовал первый этап опрессовок

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей стартовал в Тюмени. Он продлится с 17 по 29 мая включительно. Без горячей воды останутся дома, расположенные в микрорайонах вдоль ул. Федюнинского, от Восточного микрорайона до Плеханово.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-служба УСТЭК, гидравлические испытания тепловых сетей проводятся ежегодно по требованию законодательства РФ и охватывают свыше 800 км трубопроводов Тюмени. Специалистам предстоит испытать сети, выявить дефекты и устранить их.

"Весь город разделен на семь районов, в пределах каждого расположено от 100 до 200 километров теплотрасс. Чтобы испытать сети каждого района, выявить дефекты и устранить их, у эксплуатационных служб УСТЭК есть 14 дней. С 2020 года мы успешно применяем практику сокращения планируемого времени проведения гидравлических испытаний на два дня", - рассказали в компании.

Второй этап отключений горячего водоснабжения стартует 31 мая, он также продлится 14 дней. Последующие пять этапов рассчитаны на 12 дней. Третий этап начнется 14 июня, четвертый – 28 июня, пятый – 12 июля, шестой – 26 июля, седьмой – 9 августа. Завершить опрессовки в Тюмени планируется 20 августа.

В летний период специалисты УСТЭК планируют реконструировать и капитально отремонтировать 77 участков тепловых сетей протяженностью почти 20 км.

График отключений горячего водоснабжения с адресами опубликован на сайте компании УСТЭК.

Любовь Голышева