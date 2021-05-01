  • 17 мая 202117.05.2021понедельник
  • USD73,9968
    EUR89,6249
  • В Тюмени 30..32 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени стартовал первый этап опрессовок

Общество, 09:14 17 мая 2021

"Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей стартовал в Тюмени. Он продлится с 17 по 29 мая включительно. Без горячей воды останутся дома, расположенные в микрорайонах вдоль ул. Федюнинского, от Восточного микрорайона до Плеханово.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-служба УСТЭК, гидравлические испытания тепловых сетей проводятся ежегодно по требованию законодательства РФ и охватывают свыше 800 км трубопроводов Тюмени. Специалистам предстоит испытать сети, выявить дефекты и устранить их.

"Весь город разделен на семь районов, в пределах каждого расположено от 100 до 200 километров теплотрасс. Чтобы испытать сети каждого района, выявить дефекты и устранить их, у эксплуатационных служб УСТЭК есть 14 дней. С 2020 года мы успешно применяем практику сокращения планируемого времени проведения гидравлических испытаний на два дня", - рассказали в компании.

Второй этап отключений горячего водоснабжения стартует 31 мая, он также продлится 14 дней. Последующие пять этапов рассчитаны на 12 дней. Третий этап начнется 14 июня, четвертый – 28 июня, пятый – 12 июля, шестой – 26 июля, седьмой – 9 августа. Завершить опрессовки в Тюмени планируется 20 августа.

В летний период специалисты УСТЭК планируют реконструировать и капитально отремонтировать 77 участков тепловых сетей протяженностью почти 20 км.

График отключений горячего водоснабжения с адресами опубликован на сайте компании УСТЭК.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# водоснабжение , горячая вода , ремонт сетей теплоснабжения , УСТЭК

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:59 17.05.2021В Тюмени гармонисты выйдут на парад и споют частушки
09:47 17.05.2021Детская метеоплощадка тюменского производителя получила знак "Выбор педагогов"
09:35 17.05.2021Тюменские ученые обсудят проблемы Арктики с коллегами из шести стран
09:23 17.05.2021Форум "Пикник" соберет на Ямале молодых деятелей культуры и искусства