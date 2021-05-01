Тюменцы выберут лучшего школьного повара на портале "Я решаю"

| Фото: департамент потребительского рынка администрации Тюмени | Фото: департамент потребительского рынка администрации Тюмени

Восемь человек участвуют в X городском конкурсе среди поваров школьных столовых "Лучший школьный повар". Интернет-голосование проходит на портале "Я решаю", сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

Конкурсанты приготовили горячее блюдо на основе рыбного фарша в оригинальном оформлении на основе продуктов из школьного меню. Проголосовать за участников можно здесь.

По итогам голосования пять конкурсантов, набравших наибольшее количество голосов, примут участие в следующем этапе конкурса – "Кулинарный поединок". Они будут соревноваться в приготовлении блюд на время.

Основной задачей конкурса является популяризация профессии школьного повара и удовлетворение спроса учащихся в качестве услуг общественного питания.