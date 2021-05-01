В Тюменской области 430 ФАПов и школ подключат к интернету в 2021 году

| Фото: администрация Голышмановского городского округа ВКонтакте | Фото: администрация Голышмановского городского округа ВКонтакте

430 социально значимых объектов подключат к интернету в Тюменской области в 2021 году. Из них 396 получат доступ в основном объеме, 34 в дополнительном, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

В основном объеме подключат 166 фельдшерско-акушерских пунктов, 87 учреждений культуры, 47 школ, одну организацию среднего профессионального образования, 64 участковых пункта полиции, 28 администраций сельских поселений, две пожарные части и один объект Росгвардии. В дополнительном объеме подключат 27 ФАПов и семь сельских администраций.

В 2020 году план подключения был выполнен полностью. В рамках регионального проекта “Информационная инфраструктура” в Тюменской области к интернету подключили 188 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 90 органов государственной власти и органов местного самоуправления, десять объектов культуры, пять территориальных органов Росгвардии, восемь муниципальных постов пожарной охраны и пожарноспастельных частей МЧС России по Тюменской области, 30 отделений Центральной избирательной комиссии.

К этому времени при плановом показателе в 40%, в Тюменской области к интернету были подключены 63% социально-значимых объектов. За весь срок реализации программы с 2019 года, интернет появится в более чем 900 объектах.

В регионе подключение к интернету происходит по национальной программе "Цифровая экономика" и федеральному проекту "Информационная инфраструктура".