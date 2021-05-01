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Тюменский историк: пожары в XIX-XX веках происходили чаще и связаны с человеческим фактором

Общество, 16:18 12 мая 2021

rosleshoz.ru | Фото: rosleshoz.ru

Пожары в Сибири - явление нередкое. О последствиях лесных пожаров в конце 19-начале 20 века в лесах Западной Сибири, в результате которых особенно большой урон понесли южная тайга, подтаежная и лесостепная зоны, рассказал доцент кафедры отечественной истории ТюмГУ Сергей Туров, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

По словам историка, в тот период времени пожары происходили намного чаще, чем в 17-18 веках, могли продолжаться годами и часто были связаны с человеческим фактором.

"В западносибирской агротехнике XIX – начала XX веков широко применялся открытый огонь. Так, в Тобольском уезде практиковался поджог для уничтожения сорняков и стеблей, оставшихся после уборки урожая. В Западной Сибири повсеместно опаливали покосы и пастбища. Именно за этим хозяйственным приемом закрепилось название "сибирский пал", - рассказал Сергей Туров.

Экологи считают, что общепринятое сегодня ландшафтно-климатическое зонирование - результат наблюдений исследователями начала XX века уже измененного под антропогенным воздействием ландшафта и климата. Уничтожение леса пожарами по вине людей привело к почти полному замещению темнохвойных и широколиственных видов мелколистными, а также запуску процесса уменьшения степени увлажнения территорий.

"В результате пожаров, вызванных прежде всего хозяйственной деятельностью, в тот период резко сократились площади, занятые лесами, и изменился их видовой состав. Изменения трансформировали природу в среду обитания: упорядоченную и отвечающую основным требованиям традиционной агропромысловой структуры", - говорит Сергей Туров.

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# история , лесные пожары

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