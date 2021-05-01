Жители Тюмени почтили память жертв нападения в Казани

| Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии" | Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии"

Минуту молчания и траурную акцию "Казань, мы с тобой" провели жители Тюмени 11 мая, сообщает региональное отделение "Молодой Гвардии".

Горожане собрались на Цветном бульваре у нулевого километра, чтобы почтить память погибших при нападении в казанской гимназии № 175. Траурная табличка, свечи и игрушки останутся у памятника до конца недели.

Руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев призвал не оставаться в стороне и, проходя мимо нулевого километра, почтить память погибших минутой молчания.

Напомним, трагедия произошла в Казани 11 мая. Бывший ученик школы № 175 устроил стрельбу в учебном заведении. По предварительным данным, погибли девять человек, в том числе семь детей, 21 человек ранен. Нападавший задержан. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.