Пьяного тракториста задержали полицейские в Казанском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

На тракториста из Казанского района, повторно севшего пьяным за руль, заведено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

В д. Афонькино автоинспекторы остановили трактор под управлением 28-летнего местного жителя. Полицейские обратили внимание на исходивший от мужчины запах алкоголя. Освидетельствование выявило 0,88 мл спирта на литр выдыхаемого воздуха.

Как выяснилось, ранее нарушитель уже подвергался административному наказанию за пьяную езду. Полицейским селянин рассказал, что подрабатывает на своем тракторе в личных подворьях.

Возбуждено уголовное дело статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.