Более 2,5 млн рублей составили штрафы на нарушителей пожарной безопасности в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

2,5 млн рублей превысила сумма штрафов за нарушение требований противопожарной безопасности в Тюменской области.

Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Он отметил, что с начала пожароопасного сезона было составлено 357 административных дел на жителей региона. Также возбуждено одно уголовное дело по факту произошедшего пожара, ведется расследование. Выявлено 50 виновников возгораний, все они привлечены к административной ответственности.

Андрей Михнович подчеркнул, что в регионе сложилась чрезвычайно сложная обстановка с природными пожарами. Только за последние сутки зарегистрировано 65 возгораний на площади более 51 тыс. га. За сутки ликвидировано девять природных пожаров на площади 443 гектара.

"На тушении пожаров в Тюменской области задействовано более 1400 человек и 300 единиц техники. В том числе привлечено 450 профессиональных лесных пожарных из других регионов. Ежедневно для мониторинга пожаров применяется авиация. За сутки на очаги пожаров вертолетами МИ-8 сброшено более 150 тонн воды. Всего с начала пожароопасного периода произведено 386 сливов воды массой 1800 тонн", - рассказал он.

С начала 2021 года в Тюменской области произошло более 1,2 тыс. природных пожаров на общей площади более 190 тыс. га. Способствует этому и погода. В лесах введен максимальный уровень пожарной опасности.

"Прогноз погоды на предстоящие будние и выходные дни – неблагоприятный. На территории области установился максимальный пятый класс пожарной опасности в лесах, действует режим ЧС. Также введен полный запрет на посещение лесов, кроме лиц, которые привлечены в тушению пожаров", - напомнил Андрей Михнович.

Любовь Голышева