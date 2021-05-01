  • 12 мая 202112.05.2021среда
  • USD74,1567
    EUR90,0040
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

У прилетевшего из Тюмени в Новый Уренгой самолета оказался поврежденным двигатель

Происшествия, 14:42 12 мая 2021

авиакомпания "Ямал" во ВКонтакте | Фото: авиакомпания "Ямал" во ВКонтакте

Повреждения двигателя обнаружены у самолета RRJ-95 авиакомпании "Ямал", который выполнял рейс из Тюмени в Новый Уренгой 12 мая, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

На борту находились 87 пассажиров. Во время послеполетного осмотра обнаружены повреждения входного направляющего аппарата и лопатки вентилятора левого двигателя. Самолет отстранен от полетов, борт заменен.

Резервное воздушное судно вылетело рейсом YC-168 по маршруту Новый Уренгой - Новосибирск, задержка составила 2 часа 5 минут.

Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аэропорт , Новый Уренгой

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:49 12.05.2021За месяц езды тюменец 132 раза нарушил правила дорожного движения
14:42 12.05.2021У прилетевшего из Тюмени в Новый Уренгой самолета оказался поврежденным двигатель
14:26 12.05.2021Пожар в природном парке Красная горка под Ишимом помогали тушить специалисты из Читы
14:03 12.05.2021Мошенник уговорил жителя Тюменской области оформить кредит