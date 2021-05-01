У прилетевшего из Тюмени в Новый Уренгой самолета оказался поврежденным двигатель

| Фото: авиакомпания "Ямал" во ВКонтакте | Фото: авиакомпания "Ямал" во ВКонтакте

Повреждения двигателя обнаружены у самолета RRJ-95 авиакомпании "Ямал", который выполнял рейс из Тюмени в Новый Уренгой 12 мая, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

На борту находились 87 пассажиров. Во время послеполетного осмотра обнаружены повреждения входного направляющего аппарата и лопатки вентилятора левого двигателя. Самолет отстранен от полетов, борт заменен.

Резервное воздушное судно вылетело рейсом YC-168 по маршруту Новый Уренгой - Новосибирск, задержка составила 2 часа 5 минут.

Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.