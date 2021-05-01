"Мы можем выбрать, каким будет наш город": ректор ТюмГУ призвал горожан активней голосовать за дизайн-проекты благоустройства

| Фото: 72.gorodsreda.ru | Фото: 72.gorodsreda.ru

Мы сами можем выбрать, как будет выглядеть наш любимый город, родной район. Приглашаю горожан активней голосовать за дизайн‑проекты благоустройства.

Об этом ректора ТюмГУ Иван Романчук написал в своем Instagram.

Особое внимание из предложенных пяти объектов для голосования Иван Романчук обратил на сквер Юристов в районе улиц Таврической и Белинского в Тюмени.

В каждом из эскизов на территории предусмотрены пешеходные дорожки, скамейки и светодиодное освещение. В первом варианте предложено установить арт-объект "Фемида" с подсветкой и каменистый сад с альпийскими растениями и разнообразными кустарниками в виде "Весов правосудия", во втором – площадку для выгула домашних животных и клумбу с живописными цветами.

Напомним, проголосовать за один из предложенных разработчиками вариантов можно на платформе https://72.gorodsreda.ru/. Опрос продлится до 30 мая.

В Тюменской области голосование проходит по пяти объектам Тюмени и одному Ишима.

Голосование организовано в рамках реализации нацпроекта "Формирование комфортной городской среда".

Анжела Лебедева