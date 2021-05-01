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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени многоэтажку оцепили из-за сообщения об опасном предмете

Происшествия, 21:17 12 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменскую многоэтажку на ул. Мельникайте оцепили полицейские из-за сообщения об опасном предмете в подъезде.

"В дежурную часть полиции Тюменской области поступило сообщение о том, что в одном из подъездов дома №129 на улице Мельникайте возможно находится опасный предмет", – рассказал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинологи со служебными собаками. Предметов, представляющих опасность в ходе обследования, не обнаружили.

Инна Пахомова

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# полиция , УМВД России по Тюменской области

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