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Два лося погибли на трассах в Тюменской области из-за наезда автомобилей

Происшествия, 09:44 13 мая 2021

mnr.gov.ru | Фото: mnr.gov.ru

Два ДТП с дикими животными произошли в Тюменской области. 7 мая на автодороге Екатеринбург — Тюмень автомобиль MAN совершил наезд на лося. Животное погибло. 8 мая в Нижнетавдинском районе легковой автомобиль сбил самку лося, которая также умерла, сообщает пресс-служба регионального Госохотдепартамента.

Как отметили в ведомстве, ущерб, причиненный виновным в гибели животных государственному охотничьему фонду составил 160 тыс. рублей. Деньги будут взысканы в гражданско-правовом порядке.

В случае ДТП с участием дикого животного, нельзя подходить к сбитому животному и не желательно скрываться с места происшествия.

Также нельзя забирать пострадавшее в ДТП животное, поскольку это приравнивается к незаконной охоте. О случившемся необходимо сообщить в страховую компанию, установить на месте столкновения аварийный знак и сделать фотосъемку места.

Телефон горячей линии природоохранной прокуратуры: 8 (3452) 58-22-62.

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# Госохотдепартамент , ДТП , животные , лоси

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