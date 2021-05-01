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Сергей Кириенко возглавил наблюдательный совет российского общества "Знание"

Общество, 12:15 13 мая 2021

static.kremlin.ru

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко избран председателем наблюдательного совета общества "Знание", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"В Москве состоялся III съезд российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решениями съезда председателем наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ", - говорится в сообщении.

Заместителями председателя наблюдательного совета стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также Любовь Духанина. Генеральным директором общества "Знание" избран основатель холдинга "Нетология-групп" и обучающего онлайн-сервиса "Фоксфорд", а также победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль.

В съезде приняли участие более 190 человек из 83 регионов, где работает общество "Знание".

Напомним, что в конце марта президент России Владимир Путин предложил создать современную и технологичную платформу знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". 21 апреля в послании Федеральному собранию глава государства заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе.

Российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.

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# Владимир Путин , образование

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