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Туризм в Тюменской области может восстановиться уже в 2022 году

Общество, 12:34 13 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восстановление показателей туристической отрасли в Тюменской области до уровня 2019 года планируется уже к 2022 году. Такие данные представили на заседании комитета по социальной политике Тюменской областной думы.

В условиях пандемии и ограничений в 2020 году поток туристов в Тюменскую область снизился на 32%, на 45% – объем платных услуг. Сейчас отрасль динамично развивается. В регионе есть потенциал для роста в лечебно-оздоровительном, санаторно-курортном, историко-культурном, детском, медицинском туризме.

В Тюменской области зарегистрировано более 30 операторов по внутреннему туризму и более 300 турагентств.

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# облдума , туризм

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