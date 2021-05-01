Тоболяк продал арендованный автомобиль за 60 тыс. рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в мошенничестве задержали оперативники в Тобольске. Взяв автомобиль в аренду, мужчина продал его в Тюмени за 60 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

В тобольскую полицию обратилась 37-летняя женщина. Она сдала свой автомобиль в аренду мужчине, но тот перестал отправлять ей деньги и отказывался вернуть авто. Стоимость машины хозяйка оценила в 100 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали арендатора. Как выяснилось, автомобиль он продал и, чтобы не вызывать подозрений у хозяйки машины, две недели отправлял ей плату за аренду.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.