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Тоболяк продал арендованный автомобиль за 60 тыс. рублей

Происшествия, 17:26 13 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в мошенничестве задержали оперативники в Тобольске. Взяв автомобиль в аренду, мужчина продал его в Тюмени за 60 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

В тобольскую полицию обратилась 37-летняя женщина. Она сдала свой автомобиль в аренду мужчине, но тот перестал отправлять ей деньги и отказывался вернуть авто. Стоимость машины хозяйка оценила в 100 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали арендатора. Как выяснилось, автомобиль он продал и, чтобы не вызывать подозрений у хозяйки машины, две недели отправлял ей плату за аренду.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# автомобили , мошенничество , Тобольск , уголовное дело

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