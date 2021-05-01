  • 13 мая 202113.05.2021четверг
  • USD74,0400
    EUR89,8475
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор поздравил мусульман Тюменской области с праздником Ураза-байрам

Губернатор, 13:49 13 мая 2021

личный аккаунт Максима Афанасьева в Instagram | Фото: личный аккаунт Максима Афанасьева в Instagram

Священный месяц Рамадан и праздник разговения Ураза-байрам символизируют стремление к созиданию, самосовершенствованию, духовному очищению, настраивают на милосердные и добрые поступки, помогают укрепить взаимопонимание и добрососедские отношения.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя мусульман региона с праздником Ураза-байрам.

"Выражаю искреннюю признательность религиозным организациям за культурную, просветительскую и образовательную деятельность в Тюменской области, а также духовно-нравственное воспитание молодежи и сохранение семейных ценностей и традиций, которые формируют прочную основу для стабильности в обществе и гармоничного развития региона", ­ - подчеркнул губернатор Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Ураза-байрам

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:49 13.05.2021Александр Моор поздравил мусульман Тюменской области с праздником Ураза-байрам
15:24 11.05.2021В Тюмень прибыл борт с забайкальскими огнеборцами
14:46 11.05.2021Моор: жители Тюменской области скорбят вместе с Татарстаном по погибшим школьникам
13:16 09.05.2021Александр Моор почтил память солдат Великой Победы