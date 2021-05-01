Александр Моор поздравил мусульман Тюменской области с праздником Ураза-байрам

| Фото: личный аккаунт Максима Афанасьева в Instagram | Фото: личный аккаунт Максима Афанасьева в Instagram

Священный месяц Рамадан и праздник разговения Ураза-байрам символизируют стремление к созиданию, самосовершенствованию, духовному очищению, настраивают на милосердные и добрые поступки, помогают укрепить взаимопонимание и добрососедские отношения.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя мусульман региона с праздником Ураза-байрам.

"Выражаю искреннюю признательность религиозным организациям за культурную, просветительскую и образовательную деятельность в Тюменской области, а также духовно-нравственное воспитание молодежи и сохранение семейных ценностей и традиций, которые формируют прочную основу для стабильности в обществе и гармоничного развития региона", ­ - подчеркнул губернатор Тюменской области.