Александр Моор поздравил мусульман Тюменской области с праздником Ураза-байрам
Священный месяц Рамадан и праздник разговения Ураза-байрам символизируют стремление к созиданию, самосовершенствованию, духовному очищению, настраивают на милосердные и добрые поступки, помогают укрепить взаимопонимание и добрососедские отношения.
Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя мусульман региона с праздником Ураза-байрам.
"Выражаю искреннюю признательность религиозным организациям за культурную, просветительскую и образовательную деятельность в Тюменской области, а также духовно-нравственное воспитание молодежи и сохранение семейных ценностей и традиций, которые формируют прочную основу для стабильности в обществе и гармоничного развития региона", - подчеркнул губернатор Тюменской области.