  • 17 мая 202117.05.2021понедельник
  • USD73,9968
    EUR89,6249
  • В Тюмени 30..32 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области стартовал прием заявок на конкурс среди работников соцучреждений

Общество, 09:01 17 мая 2021

Региональный центр "Семья" ВКонтакте | Фото: Региональный центр "Семья" ВКонтакте

Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания по работе с семьей и детьми". Победителей определят по пяти номинациям, сообщает региональный департамент соцразвития.

Эксперты выберут лучших: инспектора по охране детства, специалиста по работе с семьей и детьми, психолога, педагога социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Спецпремией отметят лучшее учреждение социального обслуживания Тюменской области.

Награждение победителей будет приурочено ко Дню социального работника, который отмечается 8 июня. Прием заявок продолжится до 20 мая на электронную почту kadr72@inbox.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , социальные работники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:59 17.05.2021В Тюмени гармонисты выйдут на парад и споют частушки
09:47 17.05.2021Детская метеоплощадка тюменского производителя получила знак "Выбор педагогов"
09:35 17.05.2021Тюменские ученые обсудят проблемы Арктики с коллегами из шести стран
09:23 17.05.2021Форум "Пикник" соберет на Ямале молодых деятелей культуры и искусства