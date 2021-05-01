В Тюменской области стартовал прием заявок на конкурс среди работников соцучреждений

| Фото: Региональный центр "Семья" ВКонтакте | Фото: Региональный центр "Семья" ВКонтакте

Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания по работе с семьей и детьми". Победителей определят по пяти номинациям, сообщает региональный департамент соцразвития.

Эксперты выберут лучших: инспектора по охране детства, специалиста по работе с семьей и детьми, психолога, педагога социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Спецпремией отметят лучшее учреждение социального обслуживания Тюменской области.

Награждение победителей будет приурочено ко Дню социального работника, который отмечается 8 июня. Прием заявок продолжится до 20 мая на электронную почту kadr72@inbox.ru.