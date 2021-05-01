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Владимир Якушев: стажировки Минпромторга - пример системной работы ведомства с регионами

Общество, 16:17 13 мая 2021

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Выездные стажировки Минпромторга является ярким примером правильной и системной работы министерства с регионами России.

Об этом завил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на церемонии открытия выездной стажировки "Федеральная практика", организованной Минпромторгом России для органов исполнительной власти и промышленных предприятий. Мероприятие проходит в Челябинске на базе индустриального парка "Станкомаш", сообщает пресс-служба полпреда президента в УФО.

Владимир Якушев напомнил, что на должности губернатора Тюменской области сам участвовал в стажировке Минпромторга.

"Должен сказать, что за дни, которые мы проводили в таком же формате, взаимодействуя с бизнесом, муниципальными, региональными органами власти, Минпромторгом, институтами развития, люди обменивались контактами и общали в дальнейшем. Много тем, которые до этого по каким-то причинам никуда не двигались, пошли совершенно с другой энергией", - сказал Владимир Якушев.

Полпред подчеркнул, что в 2020 году, когда страна столкнулась с серьезным вызовом коронавирусной инфекции, именно благодаря профессионализму и слаженной работе сотрудников Минпромторга России, а так же институтов развития и региональных органов власти, удалось найти необходимые инструменты, чтобы промышленность продолжила свою работу и сумела переориентироваться на новые запросы. Без таких программ, как "Федеральная практика", достичь результатов было бы сложнее.

Владимир Якушев добавил, что в послании президента перед российской промышленностью были поставлены серьезные задачи и выразил уверенность, что на стажировке эти вопросы будут обсуждаться.

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# Владимир Якушев , Минпромторг РФ , стажировка , Челябинск

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