Тюменские пенсионеры получат постоянную скидку на связь

| Фото: МегаФон | Фото: МегаФон

Скидку на услуги связи, которая будет действовать постоянно, пенсионерам сегодня предложил оператор "МегаФон". Любой тариф линейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20%. Условия оператора позволяют бесплатно общаться в мессенджерах и звонить внутри сети даже при отрицательном балансе.

Как рассказали в пресс-службе МегаФона, около 60% абонентов пенсионного возраста – владельцы смартфонов и активно пользуются интернетом. Самые популярные у них ресурсы – WhatsApp, Одноклассники и YouTube.

"Мы не ограничиваем абонентов определенным льготным тарифом, а даем возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов позволяют всегда оставаться на связи – звонки на все номера МегаФона и общение в мессенджерах бесплатно даже при нулевом балансе", – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Воспользоваться скидкой могут действующие и новые абоненты МегаФона, как граждане пенсионного возраста, так и досрочно вышедшие на пенсию, - пояснили в компании.

Во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок. Независимо от выбранного тарифа, мессенджеры и внутрисетевые звонки не расходуют основной пакет. В случае, если абонент не израсходовал часть минут и гигабайт из пакета, он может перенести их в копилку и использовать в любой момент.

Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне МегаФона. Весь процесс займёт не более 15 минут.