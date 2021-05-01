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Шесть проектов школьных лесничеств получат грантовую поддержку СИБУРа

Общество, 16:10 14 мая 2021

ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Шесть исследовательских проектов получат грантовую поддержку в рамках конкурса для школ и школьных лесничеств Тюменской области, сообщает ЗапСибНефтехим.

В Тобольске ученики школы № 2 изучат флору тропы, ведущей к сосне-долгожительнице. Очистка этой тропы стала возможна благодаря грантовой поддержке СИБУРа в прошлом году. Учащиеся тобольской гимназии им. Н. Д. Лицмана поймут особенности произрастания культурных и дикорастущих растений на пришкольной территории.

Ученики Сетовской школы в Тобольском районе продолжат развивать школьный дендрарий и исследовать его видовой состав.

Юные исследователи из Клепиковской школы в Ишимском районе освоят размножение древесных пород путем черенкования. Активисты уватского школьного лесничества "Лесовичок" создадут опытный участок для оценки приживаемости саженцев.

Учащиеся Комсомольской школы в Заводоуковском городском округе займутся изучением лесных животных в окрестностях п. Комсомольский и д. Щучье.

Конкурс проводится СИБУРом совместно с департаментом лесного комплекса Тюменской области в рамках проекта "Тобольский лес" программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".

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# гранты , СИБУР , школьные лесничества

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