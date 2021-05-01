55 врачей и медсестёр прошли обучение онконастороженности в Голышманово

| Фото: Областная больница № 11 | Фото: Областная больница № 11

Более 55 врачей и медицинских сестёр из девяти муниципальных районов юга Тюменской области прошли обучение на выездном семинаре по онконастороженности в Областной больнице № 11 в Голышманово.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, на семинаре оценили эффективность скрининговых программ, проводимых на территории Тюменской области, и рост показателей, характеризующих оказание онкологической помощи пациентам в регионе.

Онколог химиотерапевтического отделения № 1 Анастасия Ратобольских подробно осветила вопросы ранней диагностики злокачественных новообразований, акцентировала вопросы выявления опухолей женской репродуктивной системы и наружных локализаций.

Большой интерес у слушателей вызвал доклад заведующего отделением медицинской профилактики Юрия Зотина, в котором он представил методические рекомендации по организации работы кабинетов раннего выявления заболеваний.

"Семинары по повышению онконастороженности - эффективный инструмент совершенствования знаний медицинских работников первичного звена, что, в свою очередь, увеличивает эффективность выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях, когда шансы на излечение наиболее высоки, что способствует снижению смертности от онкопатологии", - заключил главный врач Областной больницы № 11 Алексей Белов.