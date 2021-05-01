Центр управления регионом Тюменской области оперативно отреагировал на жалобу, оставленную в личном аккаунте губернатора

Фото: пресс-службы Заводоуковского городского округа Фото: пресс-службы Заводоуковского городского округа

Утопающую в мусоре контейнерную площадку на видео заснял житель Заводоуковска Анатолий Обухов. Свое обращение мужчина выложил под поздравительным роликом на странице губернатора Александра Моора.

"Вот уже около месяца такая ситуация: мусор никто не вывозит. За что люди деньги платят? Все киснет, тухнет, здесь крысы уже бегают. Контейнерная площадка находится в районе автовокзала, переулок Ворошилова 11, 12, 13. Администрация города, прошу вас разобраться с этим и принять меры к подрядчикам, которые должны вывезти мусор", – обратился к властям Анатолий Обухов в видеообращении.

Жалобу зафиксировал центр управления регионом Тюменской области и передал в работу администрации Заводоуковского городского округа. Фотоотчет об убранной контейнерной площадке неравнодушному жителю пришел там же: мусор вывезли на следующий день после обращения.

Сотрудники ЦУР Тюменской области периодически получают жалобы от жителей региона о ненадлежащем содержании контейнерных площадок и несвоевременном вывозе мусора. Весной 2021 года зафиксировали 398 таких обращений, причем 139 из них – за время майских каникул.

Напомним, за порядком на контейнерных площадках ответственны управляющие организации, товарищества собственников жилья, администрации и управы муниципалитетов.

Подать жалобу о некачественной уборке мусора можно через госуслуги в разделе "Контроль и оплата коммунальных услуг". Здесь же можно выяснить требования к качеству коммунальных услуг, уточнить информацию об актуальных в Тюменской области тарифах и льготах на оплату ЖКХ, а также оплатить коммунальные услуги, сообщает центр управления регионом Тюменской области.