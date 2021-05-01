Тюменцы могут узнать свой ВИЧ-статус у торгового центра "Кристалл" 16 мая

| Фото: Центра профилактики и борьбы со СПИД Тюменской области | Фото: Центра профилактики и борьбы со СПИД Тюменской области

Тюменцев приглашают узнать свой ВИЧ-статус на акции "Волна здоровья" 16 мая, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Акция пройдет с 11 до 16 часов у торгового центра "Кристалл". В ее рамках тюменцы смогут пройти экспресс-осмотры специалистов-онкологов "Медицинского города", ультразвуковое исследование щитовидной железы, а женщины - маммографию.

Любой желающий сможет за несколько минут узнать свой ВИЧ-статус, пройдя экспресс-тест на ВИЧ в мольной лаборатории Центра профилактики и борьбы со СПИД.

Отметим, что на 1 мая 2021 года в Тюменской области проживает 18 тыс. 379 ВИЧ-положительных человек. За четыре месяца 2021 г. в области зарегистрировано 544 случая ВИЧ-инфекции, в 81,1% случаев зарегистрирован половой путь передачи инфекции. 67% новых случаев приходится на возраст 30-50 лет.