Глава региона встретился с многодетными родителями накануне Международного дня семьи

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Поддержка семей, помощь в воспитании и развитии детей, организации их досуга и отдыха остается одной из основных стратегических задач региональных органов власти. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя участников торжественного приема в честь Международного дня семьи, который прошел в региональном правительстве 14 мая.

"Большие и крепкие семьи - настоящий пример для подрастающего поколения и прочный фундамент для целостного, гармоничного и благополучного развития региона. Благодарю всех вас за яркий пример ответственного родительства, за вклад в укрепление семейных ценностей и традиций, за достижения в воспитании детей", - подчеркнул губернатор, обращаясь к многодетным родителям. Особые слова признательности Александр Моор адресовал тюменцам, которые дарят тепло и любовь детям, оставшимся без попечения родителей, помогают им твердо встать на ноги и уверенно смотреть в завтрашний день.

Отметим, что за последние десять лет в Тюменской области количество семей с детьми увеличилось на 26%. Сегодня в регионе их более 250 тысяч. Кроме того, за тот же период почти в 2,5 раза выросло количество многодетных семей. Сейчас их 29 тысяч, из них более 22 тысяч семей воспитывают трех детей, 4,7 тысячи семей - четырех детей, около 2,1 тысячи семей воспитывают пять и более детей.

Родители восьмерых детей Михаил и Татьяна Денисовы из Тобольска посоветовали землякам не бояться иметь много детей. "С каждым ребенком приходит награда. И это не орден или медаль. В семью приходит что-то особенное. От большого количества детей семья точно не беднеет, а все, что вы вкладываете в них, возвращается сторицей", -- уверены они.

Губернатор вручил 46 многодетным родителям государственные награды - ордена "Родительская слава" и медали-ордена "Родительская слава" , а также награды Тюменской области - медали "Материнская слава" и "Отцовская доблесть". Среди награжденных - жители Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима, Заводоуковска, а еще Вагайского, Омутинского, Казанского, Викуловского, Исетского, Ярковского, Ишимского и Тюменского районов.

Евгений Бабенко