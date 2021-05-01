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Тюменских музыкантов приглашают принять участие в телешоу

Общество, 12:32 15 мая 2021

Шоу "Студия 72" телеканала "Тюменское время" приглашает на съемки талантливых музыкантов города.

Чтобы стать гостем программы нужно сделать пост или сториз в ВКонтакте или Инстаграм с отметкой @show.studio72.

Напомним, "Студия 72" — шоу, где четверо харизматичных ведущих обсуждают с юмором новости недели, выбирая из них главную.

Новые выпуски программы "Студия 72" - каждое воскресенье в 20 часов 30 минут на телеканале "Тюменское время" (21 кнопка кабельного телевидения).

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