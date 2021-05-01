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Студента года назовут в тюменском опорном вузе

Общество, 08:50 18 мая 2021

www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Отборочный тур премии "Студент года–2021" стартовал в Тюменском индустриальном университете, сообщает вуз.

Этап продлится до 31 мая и определит семь лучших обучающихся в каждой из номинаций конкурса: интеллектуальной, общественной, спортивной, творческой и Гран-при.

Заочный этап продлится с 1 до 7 июня. Представители вуза проведут экспертизу портфолио участников. Подведение итогов и торжественное объявление призеров состоится в очном формате 2 июля 2021 года.

Участниками премии могут стать обучающиеся ТИУ очной формы по программам высшего и среднего профессионального образования.

Победители получат золотые, серебряные и бронзовые значки отличия, а также будут рекомендованы к участию в областном этапе Российской национальной премии "Студент года", финал которой состоится зимой в Томске.

Внутривузовский этап Российской национальной премии "Студент года–2021" проходит в ТИУ в пятый раз.

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