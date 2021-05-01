Тюменка перевела мошенникам семьсот тысяч рублей

| Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

Мошенников, похитивших у жительницы Тюмени 700 тыс. рублей, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюмени.

50-летней тюменке позвонил неизвестный, который представился банковским служащим. Второй мошенник позже представился сотрудником Федеральной службы безопасности. Они убедили гражданку через банкомат перевести все деньги с банковской карты, чтобы избежать оформления кредита. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские рекомендуют гражданам быть более бдительными. Никому не сообщать реквизиты банковских карт и одноразовые пароли для подтверждения операций.