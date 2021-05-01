  • 17 мая 202117.05.2021понедельник
  • USD73,9968
    EUR89,6249
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменка перевела мошенникам семьсот тысяч рублей

Происшествия, 13:16 17 мая 2021

Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

Мошенников, похитивших у жительницы Тюмени 700 тыс. рублей, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюмени.

50-летней тюменке позвонил неизвестный, который представился банковским служащим. Второй мошенник позже представился сотрудником Федеральной службы безопасности. Они убедили гражданку через банкомат перевести все деньги с банковской карты, чтобы избежать оформления кредита. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские рекомендуют гражданам быть более бдительными. Никому не сообщать реквизиты банковских карт и одноразовые пароли для подтверждения операций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:25 17.05.2021Локализован лесной пожар у Железного Перебора в Тюменском районе
13:50 17.05.2021В Тюмени годовалая девочка опрокинула на себя кипяток и получила ожоги
13:16 17.05.2021В Тюменской области возбудили 470 дел за нарушения противопожарного режима
13:16 17.05.2021Тюменка перевела мошенникам семьсот тысяч рублей