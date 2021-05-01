Студент из Замбии: "Тюмень – красивый город, который стал моим вторым домом"

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Книга Данни Кхондива "Глубокое синее море" вышла в библиотечно-издательском комплексе Тюменского индустриального университета. В ней студент рассказывает об учебе в ТИУ и о Тюмени, сообщает вуз.

На 45 страницах автор ответил на вопросы, волнующие иностранных студентов. Он честно рассказал о трудностях и непредвиденных ситуациях, о неожиданных радостных открытиях и полученном опыте.

Автобиографическое произведение студент написал на английском языке, затем сам с помощью преподавателя перевел на русский. В названии книги отразил свою мечту — получить инженерное образование в России, для достижения которой ему пришлось перелететь через "глубокое синее море".

Сейчас Данни учится на последнем курсе, впереди защита дипломной работы и отъезд домой. В планах – продолжить обучение в магистратуре одного из университетов Замбии, получить опыт в профессии, а затем вернуться в Россию для поступления в аспирантуру ТИУ, чтобы после окончания преподавать инженерные дисциплины у себя на родине. Он подчеркивает, что ТИУ для него - это добрые друзья, новые знания, эмоции и возможность осознать свое место в жизни.

"Когда я приеду домой, то буду вспоминать только хорошее. Тюмень – красивый город, который стал моим вторым домом. Здесь я впервые увидел снег, научился кататься на коньках, прыгнул с парашютом — эти воспоминания со мной навсегда. Было бы круто привезти в подарок маме снег, но это невозможно", — говорит Данни.

Прочитать книгу Данни Кхондива "Глубокое синее море" можно здесь.