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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Постояльцев реабилитационного центра "Пышма" перевозят в "Родник"

Общество, 15:23 17 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Большая часть клиентов Центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма" покидают его в рамках планового выезда по завершению реабилитационной смены 17 мая. Об этом сообщает региональный департамент социального развития.

По рекомендации МЧС, в связи с пожарной ситуацией в Тюменском районе, оставшиеся 22 человека для обеспечения их безопасности в настоящее время перевозятся для завершения реабилитации в центр "Родник".

департамента социального развития Тюменской области

Напомним, что 17 мая крупный пожар начался в пяти километрах от дер. Железный Перебор Тюменского района. По данным регионального управления МЧС, он локализован на площади 415 га. Сейчас поднялся сильный ветер. Огонь уходит наверх, площадь может увеличиться, – считают в МЧС.

Дарья Казакова

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# пожароопасный сезон , Пышма , Тюменский район , центр Родник

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