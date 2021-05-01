Постояльцев реабилитационного центра "Пышма" перевозят в "Родник"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Большая часть клиентов Центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма" покидают его в рамках планового выезда по завершению реабилитационной смены 17 мая. Об этом сообщает региональный департамент социального развития.

По рекомендации МЧС, в связи с пожарной ситуацией в Тюменском районе, оставшиеся 22 человека для обеспечения их безопасности в настоящее время перевозятся для завершения реабилитации в центр "Родник".

департамента социального развития Тюменской области департамента социального развития Тюменской области

Напомним, что 17 мая крупный пожар начался в пяти километрах от дер. Железный Перебор Тюменского района. По данным регионального управления МЧС, он локализован на площади 415 га. Сейчас поднялся сильный ветер. Огонь уходит наверх, площадь может увеличиться, – считают в МЧС.

Дарья Казакова