  • 17 мая 202117.05.2021понедельник
  • USD73,9968
    EUR89,6249
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени на улицах Тульской и Рижской перекроют движение

Общество, 17:41 17 мая 2021

ИА "Тюменская линия"

На некоторых участках улиц Тульской и Рижской в Тюмени движение транспорта будет временно прекращено с 30 мая по 12 августа с связи с капремонтом участка тепломагистрали, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Запрет на движение по ул. Тульской от пересечения с ул. Республики до пересечения с Рижской и на ул. Рижской от дома № 64 до пересечения с Тульской будет действовать с 30 мая по 19 июня.

По ул. Тульской от пересечения с Рижской до пересечения с ул. Республики с 19 июня по 12 августа.

Схемы объезда: ул. Одесская, ул. Республика, ул. Парфенова.

Водителям следует обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# капитальный ремонт , ограничение движения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:52 17.05.2021Студент из Замбии: "Тюмень – красивый город, который стал моим вторым домом"
18:31 17.05.2021Минобороны направит дополнительную технику и 100 сотрудников для тушения пожара в Тюменском районе
18:04 17.05.2021В Тюменской области 18,6% жителей имеют антитела к COVID-19
17:52 17.05.202118 мая - события дня