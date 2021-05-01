В Тюмени на улицах Тульской и Рижской перекроют движение

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

На некоторых участках улиц Тульской и Рижской в Тюмени движение транспорта будет временно прекращено с 30 мая по 12 августа с связи с капремонтом участка тепломагистрали, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Запрет на движение по ул. Тульской от пересечения с ул. Республики до пересечения с Рижской и на ул. Рижской от дома № 64 до пересечения с Тульской будет действовать с 30 мая по 19 июня.

По ул. Тульской от пересечения с Рижской до пересечения с ул. Республики с 19 июня по 12 августа.

Схемы объезда: ул. Одесская, ул. Республика, ул. Парфенова.

Водителям следует обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.