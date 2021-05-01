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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Минобороны направит дополнительную технику и 100 сотрудников для тушения пожара в Тюменском районе

Общество, 18:31 17 мая 2021

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

100 человек и две единицы техники дополнительно направит Министерство обороны России для ликвидации лесного пожара на территории Тюменского района, между населенным пунктом Муллаши и оз. Андреевское. В настоящее время там работают 11 сотрудников Минобороны и две инженерные машины разграждения. В небе - вертолет Ми-26 с водосливным устройством.

Пожар тушит 61 сотрудник МЧС России по Тюменской области и 19 единиц техники, 20 росгвардейцев, 15 сотрудников ГИБДД, 13 специалистов дорожного ремонтно-строительного управления на 8 единицах техники, 50 специалистов тюменской авиабазы, сотрудники службы газа. Всего задействовано 180 человек и 49 единиц техники, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ﻿

Ранее стало известно, что более 400 человек эвакуированы из соцучреждений, расположенных в направлении Ялуторовского тракта. Это центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма", Винзилинский психоневрологический дом-интернат и санаторный центр "Витязь".

Военные инженеры Центрального военного округа уже участвовали в локализовали очагов возгорания в Тюменской области. В частности, военнослужащие остановили огонь вблизи пяти населенных пунктов Ишимского района.

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# пожароопасный сезон

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