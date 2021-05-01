  • 17 мая 202117.05.2021понедельник
  • USD73,9968
    EUR89,6249
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 400 человек эвакуированы из соцучреждений, расположенных в направлении Ялуторовского тракта

Общество, 17:32 17 мая 2021

vpni.ru/ | Фото: vpni.ru/

Персонал и постояльцев трех учреждений, подведомственных департаменту социального развития Тюменской области и расположенных в направлении Ялуторовского тракта в Тюменском районе, эвакуировали 17 мая. Это центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма", Винзилинский психоневрологический дом-интернат и санаторный центр "Витязь".

Как сообщают в департаменте соцразвития, сделано это по рекомендации МЧС и в связи с пожароопасной ситуацией для обеспечения безопасности людей.

Большая часть клиентов центра "Пышма" покинула учреждение в рамках планового выезда по завершению реабилитационной смены, оставшиеся 22 человека перевезены для завершения реабилитации в центр "Родник".

Все 380 человек, проживающие в Винзилинском психоневрологическом доме-интернате, сегодня днем размещены в социальных и медицинских организациях в зависимости от состояния здоровья.

В санаторном центре "Витязь" в настоящее время заезда не было, на территории находился только персонал. По состоянию на 17 часов во всех трех учреждениях находятся только дежурные сотрудники.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Винзили , пожароопасный сезон , психоневрологический интернат , Пышма , Тюменский район , эвакуация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:52 17.05.2021Студент из Замбии: "Тюмень – красивый город, который стал моим вторым домом"
18:31 17.05.2021Минобороны направит дополнительную технику и 100 сотрудников для тушения пожара в Тюменском районе
18:04 17.05.2021В Тюменской области 18,6% жителей имеют антитела к COVID-19
17:52 17.05.202118 мая - события дня