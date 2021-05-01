Более 400 человек эвакуированы из соцучреждений, расположенных в направлении Ялуторовского тракта
Персонал и постояльцев трех учреждений, подведомственных департаменту социального развития Тюменской области и расположенных в направлении Ялуторовского тракта в Тюменском районе, эвакуировали 17 мая. Это центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма", Винзилинский психоневрологический дом-интернат и санаторный центр "Витязь".
Как сообщают в департаменте соцразвития, сделано это по рекомендации МЧС и в связи с пожароопасной ситуацией для обеспечения безопасности людей.
Большая часть клиентов центра "Пышма" покинула учреждение в рамках планового выезда по завершению реабилитационной смены, оставшиеся 22 человека перевезены для завершения реабилитации в центр "Родник".
Все 380 человек, проживающие в Винзилинском психоневрологическом доме-интернате, сегодня днем размещены в социальных и медицинских организациях в зависимости от состояния здоровья.
В санаторном центре "Витязь" в настоящее время заезда не было, на территории находился только персонал. По состоянию на 17 часов во всех трех учреждениях находятся только дежурные сотрудники.
Дарья Казакова