Более 400 человек эвакуированы из соцучреждений, расположенных в направлении Ялуторовского тракта

| Фото: vpni.ru/ | Фото: vpni.ru/

Персонал и постояльцев трех учреждений, подведомственных департаменту социального развития Тюменской области и расположенных в направлении Ялуторовского тракта в Тюменском районе, эвакуировали 17 мая. Это центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма", Винзилинский психоневрологический дом-интернат и санаторный центр "Витязь".

Как сообщают в департаменте соцразвития, сделано это по рекомендации МЧС и в связи с пожароопасной ситуацией для обеспечения безопасности людей.

Большая часть клиентов центра "Пышма" покинула учреждение в рамках планового выезда по завершению реабилитационной смены, оставшиеся 22 человека перевезены для завершения реабилитации в центр "Родник".

Все 380 человек, проживающие в Винзилинском психоневрологическом доме-интернате, сегодня днем размещены в социальных и медицинских организациях в зависимости от состояния здоровья.

В санаторном центре "Витязь" в настоящее время заезда не было, на территории находился только персонал. По состоянию на 17 часов во всех трех учреждениях находятся только дежурные сотрудники.

Дарья Казакова