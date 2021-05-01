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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В поселке Винзили провели добровольную эвакуацию населения в пункты размещения

Общество, 21:28 17 мая 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Жителей поселка Винзили эвакуировали из-за пожара во временные пункты размещения.

Как сообщает областной оперативный штаб, проведена добровольная эвакуация граждан, проживающих вблизи областной клинической психиатрической больницы в поселке Винзили.

Все желающие вывезены во временные пункты эвакуации: школу и Дом культуры. Часть граждан решила остаться по месту проживания. В случае необходимости людей готовы вывезти в безопасное место - администрация района подготовила транспорт.

Напомним, ранее ИА "Тюменская линия" писала, что более 400 человек эвакуированы из соцучреждений, расположенных в направлении Ялуторовского тракта.

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