В поселке Винзили провели добровольную эвакуацию населения в пункты размещения
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Жителей поселка Винзили эвакуировали из-за пожара во временные пункты размещения.
Как сообщает областной оперативный штаб, проведена добровольная эвакуация граждан, проживающих вблизи областной клинической психиатрической больницы в поселке Винзили.
Все желающие вывезены во временные пункты эвакуации: школу и Дом культуры. Часть граждан решила остаться по месту проживания. В случае необходимости людей готовы вывезти в безопасное место - администрация района подготовила транспорт.
Напомним, ранее ИА "Тюменская линия" писала, что более 400 человек эвакуированы из соцучреждений, расположенных в направлении Ялуторовского тракта.