В Тюменском районе начался набор волонтеров на личном транспорте для патрулирования лесов

Фото: пресс-служба администрации Тюменского района Фото: пресс-служба администрации Тюменского района

Набор добровольцев с личным автотранспортом объявила администрация муниципального образования поселок Боровский. Помощь нужна в патрулировании в вечернее и ночное время.

"Администрация муниципального образования поселок Боровский приглашает волонтеров включиться в патрулирование территории муниципального образования по заданному маршруту. На данный момент ведется круглосуточное патрулирование территории. Нужны добровольцы с личным автотранспортом для патрулирования в вечернее и ночное время. Обращаться в администрацию МО п. Боровский по телефонам 723-889, 723-890. Внесите вклад в безопасность нашего Тюменского района", - отмечено в сообщении на официальной странице Боровский в ВКонтакте.

Кроме того, в сообществе во ВКонтакте "Боровский Luxury | Тюмень" размещен призыв о том, что срочно нужны мужчины- добровольцы, особенно ждут трактористов.

Ранее с просьбой к жителям обратилась администрация Онохинского муниципального образования.

"Уважаемые жители! "Идет набор волонтеров для помощи в тушении лесных пожаров. Если вы желаете вступить в ряды волонтеров просим вас с понедельника с 8-12, с 13-16 прийти в администрацию Онохинского МО с паспортом для внесения в список", - написали они.

Напомним, ранее стало известно, что жителей деревень Железный Перебор и Пышминка эвакуируют в Тюменской области из-за пожара.