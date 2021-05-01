Сотрудники МЧС спасли Тюменский зоопарк от огня

скриншот видео из аккаунта Тюменского зоопарка в instagram скриншот видео из аккаунта Тюменского зоопарка в instagram

Животные и персонал Тюменского зоопарка не пострадали от лесного пожара. Сотрудники МЧС ликвидировали ближайшие очаги возгорания, об этом сообщается на официальной странице Тюменского зоопарка в Instagram.

"Возгорание было три раза. Первое в обед, потушили быстро. Второе позже, по берегу реки Пышма, и самое страшное это третье возгорание - началось вечером, поднялся сильный ветер, вертолет не мог подлететь близко, так как был сильный смог, ничего не было видно! Верховой пожар был уже за забором! Все в дыму! Оставались считанные минуты... Но резко ветер сменил направление! И пожарные смогли ликвидировать огонь! Было безумно страшно. Огромная благодарность сотрудникам МЧС! Все оперативно и быстро работали! Отстояли пожар! Животные и персонал все живы и здоровы", - написано в сообщении.

Сотрудники Тюменского зоопарка разместили видеозаписи тушения пожара.

Как ранее писала "Тюменская линия", днем 20 сотрудников зоопарка отказались от эвакуации и приняли решение остаться вместе со своими питомцами и использовать все средства, чтобы не допустить распространения огня на зверинец. В Тюменском зоопарке содержится 300 животных.