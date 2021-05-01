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В Тюмени цветы высадят на площади 12 тыс. 774 кв. метров

Общество, 09:46 18 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

809 тыс. 352 однолетних цветка высадят в Тюмени до 20 июня. Общая площадь цветочной рассады составит 12 тыс. 774 кв. метра.

Такую информацию по запросу корреспондента "Тюменской линии" предоставил региональный оперштаб.

На клумбах города жители и гости Тюмени этим летом увидят такие цветы, как петуния, цинерария, бархатцы, агератум, алисум, кохия, сальвия, шафраны, бегония, львиный зев.

Работы по высадке однолетников стартовали 6 мая и продолжатся до 20 июня. По традиции работники украсят и тысячи цветочных вазонов.

Накануне сезона администрация Тюмени заключила муниципальные контракты. Подрядчики не только высадят цветы, но и будут их поливать и пропалывать до глубокой осени.

Анжела Лебедева

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# озеленение , цветы

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