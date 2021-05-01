Тюменка завоевала золото чемпионата Европы по бодибилдингу

| Фото: Федерация бодибилдинга Тюменской области. | Фото: Федерация бодибилдинга Тюменской области.

Тюменка Ольга Хасанова победила на чемпионате Европы по бодибилдингу в испанской Санта-Сусанне, сообщает Федерация бодибилдинга Тюменской области.

В этом году на участие в турнире пришло более 140 заявок от российских спортсменов. Национальная сборная достойно выступила и заняла первое место в командном зачете. Тюменка покорила судей в самой популярной, конкурентной и многочисленной номинации фитнес-бикини.