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Тюменка завоевала золото чемпионата Европы по бодибилдингу

Спорт, 14:19 18 мая 2021

Федерация бодибилдинга Тюменской области. | Фото: Федерация бодибилдинга Тюменской области.

Тюменка Ольга Хасанова победила на чемпионате Европы по бодибилдингу в испанской Санта-Сусанне, сообщает Федерация бодибилдинга Тюменской области.

В этом году на участие в турнире пришло более 140 заявок от российских спортсменов. Национальная сборная достойно выступила и заняла первое место в командном зачете. Тюменка покорила судей в самой популярной, конкурентной и многочисленной номинации фитнес-бикини.

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# бодибилдинг

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