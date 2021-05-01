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В Тобольском районе после урагана восстанавливают электроснабжение в 30 селах

Происшествия, 10:30 18 мая 2021

администрации Тобольского района

30 деревень в Тобольском районе остались без электроснабжения после урагана вечером 17 мая, сообщает пресс-служба муниципалитета.

3 тыс. 690 домов пострадали от стихии: сильный ветер оборвал провода. В некоторых поселениях уронил опоры.

"Ночью последствия устраняли шесть дежурных бригад АО "Россети Тюмень". Сейчас на месте аварий они продолжают работу. Электричество восстановлено в 20 деревнях и сёлах. Специалисты обещают вернуть свет в сёла в течение дня", - отметили в администрации района.

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# дождь , стихия , электричество

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