В Тобольском районе после урагана восстанавливают электроснабжение в 30 селах

администрации Тобольского района администрации Тобольского района

30 деревень в Тобольском районе остались без электроснабжения после урагана вечером 17 мая, сообщает пресс-служба муниципалитета.

3 тыс. 690 домов пострадали от стихии: сильный ветер оборвал провода. В некоторых поселениях уронил опоры.

"Ночью последствия устраняли шесть дежурных бригад АО "Россети Тюмень". Сейчас на месте аварий они продолжают работу. Электричество восстановлено в 20 деревнях и сёлах. Специалисты обещают вернуть свет в сёла в течение дня", - отметили в администрации района.