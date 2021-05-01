Тюменские девятиклассники напишут итоговые контрольные работы

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Обществознание, информатика, география, биология стали самыми популярными предметами на выбор для написания итоговой контрольной работы у девятиклассников Тюмени в 2021 году.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в городском департаменте образования.

"Каждый из этих предметов выбрали около 1000 девятиклассников. Еще один популярный предмет - это физика, который выбрали 800 человек", - отметили в ведомстве.

В 2021 году для девятиклассников предусмотрены ОГЭ только по русскому языку и математике. По еще одному предмету на выбор ученики должны будут написать контрольную работу в своей школе.

Контрольные работы по биологии, литературе и информатике проходят 18 мая. Физику и историю школьники сдадут 19 мая, обществознание и химию – 20 мая. На 21 мая запланированы контрольные по географии и иностранным языкам.

Контрольная работа не влияет на допуск к ГИА. Но результаты могут быть использованы при зачислении в профильные классы. Также рекомендуется выставлять оценки за контрольные работы в классные журналы.

ОГЭ по русскому языку в школах Тюмени состоятся 24 мая, по математике - 27 мая. Сдавать экзамены будут 8 тыс. 872 выпускника девятых классов.

Любовь Голышева